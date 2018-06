Etats-Unis : une Française emprisonnée pour un jogging

C'est un footing dont elle se souviendra longtemps. Le 21 mai dernier, une jeune Française en vacances au Canada part courir. Sur son parcours, elle franchit sans s'en rendre compte la frontière séparant le pays à la feuille d'érable des Etats-Unis. Considérée comme une immigrée illégale, Cedella Roman est interpellée. N'ayant pas ses papiers sur elle, elle est transférée et incarcérée au centre de détention Tacoma, dans l'état de Washington, au nord-ouest des Etats-Unis.

Des formalités interminables

Il faudra que sa mère, qui vit au Canada et chez qui la jeune fille passait ses vacances, intervienne en fournissant aux autorités américaines ses papiers. Des démarches qui ont cependant pris deux semaines, la laissant dans l'incertitude et l'angoisse de ce qui allait lui arriver. Sa sortie a été un soulagement, pour elle et pour sa mère.