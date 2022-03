Etats-Unis : un mort et 24 blessés dans une fusillade à une foire automobile

Une personne est morte et au moins 24 autres ont été blessées dans une fusillade à une foire automobile dans l'Arkansas, a annoncé dimanche 20 mars la police de cet Etat du sud des Etats-Unis. "Une personne est en garde à vue et les recherches continuent aujourd'hui pour d'autres qui ont pu tirer dans la foule peu après 19 heures hier [samedi]", annonce la police de l'Etat dans un communiqué.

La fusillade a eu lieu sur un parking d'une foire automobile dans la petite ville de Dumas, qui compte quelque 4 000 habitants. Selon le chef de la police de la ville cité par la chaîne locale KARK, des enfants comptent parmi les blessés. Les circonstances du drame n'ont pas encore été précisées par les autorités.

#BREAKING: Dumas police chief says about 20 people were shot, including children. One victim confirmed dead. We're still awaiting official victim number from Arkansas State Police. #ARNews https://t.co/L5nUg5E4gL