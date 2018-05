États-Unis : nouvelle tuerie dans un lycée du Texas

Nouveau drame dans un lycée aux États-Unis. Vendredi 18 mai, un jeune homme de 17 ans a ouvert le feu dans son établissement de Santa Fe au Texas. Bilan : dix morts et plusieurs blessés, dont deux grièvement. La fusillade a eu lieu vers 8h du matin, les unités de police interviennent alors que le jeune homme armé a tiré à vue sur les autres élèves. Neuf élèves et un professeur succombent. En sécurisant les lieux, les forces de police font une découverte inquiétante : des explosifs sont présents dans et autour du lycée.



Un profil inquiétant

L’adolescent de 17 ans était membre de l’équipe de football du lycée. Il a utilisé un pistolet et un semi-automatique, des armes détenues légalement par son père. Des photographies inquiétantes ont été découvertes sur les réseaux sociaux, le montrant avec des tee-shirts aux slogans meurtriers. Pour les autorités, il n’est pas allé au bout de son massacre. Un autre jeune est entendu, il pourrait être son complice.

