Etats-Unis : nouvelle mobilisation lycéenne au 19e anniversaire du massacre de Columbine

La mobilisation contre les armes à feu après la tuerie de Parkland en février dernier, se poursuit. Des milliers de lycéens ont manifesté, vendredi 20 avril, à travers les Etats-Unis pour marquer le 19e anniversaire de la fusillade de Columbine, dans le Colorado, où deux lycéens avaient tué 12 élèves et un professeur avant de se donner la mort.

Lettre ouverte à la NRA

A Washington, plusieurs centaines de lycéens se sont rassemblés près de la Maison Blanche, venus de la capitale fédérale et de sa région. Les étudiants ont respecté treize minutes de silence alors que les noms des victimes étaient égrainés au haut-parleur.

Vendredi, une nouvelle initiative a été annoncée réunissant des acteurs comme Alec Baldwin, Ashley Judd, Alyssa Milano ou la fondatrice du mouvement #MeToo Tarana Burke, qui ont tous signé une lettre ouverte en forme de menace au président de la NRA, le lobby pro-arme. "C'est fini le temps où vous pouviez signer des chèques avec notre sang" dit la lettre. "On va s'occuper de votre argent. On va s'occuper de vos marionnettes. ET nous allons gagner".