Etats-Unis : le Sénat adopte le projet de loi bipartisan qui limite l'accès aux armes à feu

Il a dit oui. Le Sénat américain a adopté, jeudi 23 juin, un projet de loi avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu. Soutenu par des élus des deux principaux partis, ce projet de loi est censé lutter contre la vague de violence armée qui sévit aux Etats-Unis. Le projet, adopté par 65 voix contre 33 à la chambre haute a toutes les chances d'être validé à la Chambre des représentants vendredi.

Le texte met notamment en avant le soutien à des lois qui permettraient de retirer des mains de personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent. Il prévoit aussi de renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes, et le financement de programmes dédiés à la santé mentale. Même s'il reste très en-deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, il constitue une première depuis des décennies et une avancée pour les partisans de la limitation des armes à feu individuelles.

Ce vote intervient quelques heures à peine après l'invalidation par la Cour suprême des Etats-Unis, dont la majorité des juges sont conservateurs, des "restrictions" au port d'armes prévues par une loi de l'Etat de New York.