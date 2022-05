États-Unis : le port d’armes souverain dans l’État du Texas

Le Texas est peut-être l’État qui chérit le plus les armes à feu. À Del Rio, à une heure et demie de route d’Uvalde, dans la rue ou dans les magasins, porter une arme fait partie du quotidien des Texans. "J’ai un fusil là, sous le siège. Je soulève et c’est juste à portée de main", témoigne un Américain. Pour se procurer une arme au Texas, rien de plus simple : il suffit d’être Américain, d’avoir 18 ans et de se rendre l’une des plus grandes chaînes de supermarché. Derrière le comptoir, les fusils sont alignés. Ils coûtent entre 250 et 800 euros.





Aucun permis ou formation nécessaires



David Hoode est propriétaire d’un champ de tir. "Vous allez dans n’importe quelle armurerie et vous dites 'je veux celui-ci' ", déclare-t-il. Aucune formation ou permis n’est nécessaire. Le magasin vérifie seulement si l’acheteur a déjà été condamné par la justice. "99 % des fois, tout se passe bien, mais il y a toujours une exception. Comment voulez-vous encadrer le mal ?", interroge l’homme.