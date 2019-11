Etats-Unis : au moins un mort et plusieurs blessés après une fusillade dans un lycée près de Los Angeles, le tireur interpellé

Une fusillade a éclaté dans un établissement scolaire de la banlieue nord de Los Angeles (Californie), jeudi 14 novembre. Au moins une personne est morte, selon un premier bilan encore provisoire donné par l'hôpital, et plusieurs autres sont blessées. Un tireur a fait irruption dans le lycée Saugus, situé précisément dans la ville de Santa Clarita, a indiqué sur son compte Twitter la municipalité californienne.

ALERT: PLEASE AVOID THE AREA OF SAUGUS HIGH SCHOOL ON BOUQUET CANYON ROAD. A POSSIBLE SHOOTING HAS BEEN REPORTED AND EMERGENCY UNITS ARE RESPONDING. pic.twitter.com/uljpLjAyNZ