Colis piégés aux États-Unis : la piste du terrorisme intérieur

Très clairement, les autorités américaines disent s'orienter vers la piste du terrorisme intérieur. Il y a déjà eu des précédents qui venaient de la part de personnes qui refusent toute autorité de l'État fédéral et qui dépassent le clivage droite-gauche. Mais cette fois, ce sont uniquement des démocrates qui sont ciblés par des engins explosifs rudimentaires, des tuyaux sectionnés aux deux bouts et remplis de poudre explosive.

"Jamais vu un tel niveau de haine"

Ces actes interviennent dans un climat tendu. On n'a jamais un tel niveau de division, de haine entre les deux camps, a pu constater Loïc de La Mornais, le correspondant qui suit les élections de mi-mandat pour France 3 et qui s'exprime en direct de Washington. Un certain nombre de républicains traite certains démocrates d'ennemis des États-Unis, ce qui pourrait inciter cette vague d'envois de colis piégés.

