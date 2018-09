Colin Kaepernick, le joueur de foot américain antiraciste, devient le visage de la dernière campagne de Nike

Depuis qu'il a lancé son mouvement pour protester contre les violences policières contre les Noirs en posant un genou à terre lors de l'hymne américain, Kaepernick est devenu une personnalité controversée aux Etats-Unis.

"Croyez dans quelque chose. Même si cela signifie tout sacrifier." C'est le slogan de la dernière campagne de publicité de Nike, qui met en avant le visage du joueur de football américain Colin Kaepernick, à l'origine en 2016 du mouvement de boycott de l'hymne américain. Sur son compte Twitter, Colin Kaepernick a publié lundi 3 septembre le visuel montrant en gros plan son visage en noir et blanc.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 septembre 2018

Cette ampagne coïncide avec le 30e anniversaire du célèbre slogan "Just do it" de la marque à la virgule. Elle met aussi à l'honneur la reine du tennis féminin Serena Williams et la megastar de la NBA LeBron James.

Depuis qu'il a lancé son mouvement pour protester contre les violences policières contre les Noirs en posant un genou à terre lors de l'hymne américain, Kaepernick est devenu une personnalité controversée aux Etats-Unis, célébrée par les uns et détestée par les autres, notamment par le président américain Donald Trump, entré en guerre ouverte à l'automne dernier contre les joueurs protestataires.

"L'un des sportifs les plus charismatiques de sa génération"

Colin Kaepernick n'a pas retrouvé d'équipe depuis l'expiration de son contrat avec San Francisco début 2017 et a attaqué en justice la Ligue nationale de football américain (NFL) qu'il accuse de collusion pour l'empêcher de poursuivre sa carrière.

Il est sous contrat depuis 2011 avec Nike qui, à la différence de la plupart de ses autres partenaires, n'a pas résilié son contrat de sponsoring. "Nous croyons que Colin est l'un des sportifs les plus charismatiques de sa génération qui utilise la puissance du sport pour faire bouger le monde", a expliqué au site internet de la chaîne ESPN Gino Fisanotti, dirigeant de Nike.