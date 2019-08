Cinquante ans après, le meurtre de Sharon Tate fascine toujours

Le 9 août 1969, il y a tout juste cinquante ans, la police découvre un massacre dans une villa cossue de Los Angeles (États-Unis). Cinq corps sont retrouvés, dont celui de Sharon Tate, une actrice de 26 ans, épouse de Roman Polanski. La jeune femme enceinte de huit mois a été assassinée de 16 coups de couteau. À l'origine de ce crime, des membres de la secte apocalyptique de Charles Manson.

"Cette nuit-là a signé la fin des années 1960"

Le 10050 Cielo Drive sur les hauteurs de Los Angeles est devenu un lieu de pèlerinage pour les touristes amateurs de faits divers macabres. Une exposition est même consacrée à la tragédie. "Cette nuit-là a signé la fin des années 1960, cette époque de l'amour", indique Danny Fuentes, propriétaire de la galerie. Le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, évoque largement le meurtre de Sharon Tate. Il sortira mercredi 14 août dans les salles.

