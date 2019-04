Cinéma : sortie du film "After", un best-seller adapté sur grand écran

Entre Tessa, fille de bonne famille, et Hardin, étudiant aux airs de mauvais garçon, la rencontre était improbable. Mais les contraires s'attirent. After raconte cette passion adolescente et sulfureuse. Une histoire imaginée en 2011 par Anna Todd, une Américaine qui n'avait jamais écrit une seule ligne. "Je recherchais quelquechose de captivant, alors j'ai commencé à écrire, et l'inspiration venait toute seule. J'ai continué, j'ai été publié, puis il y a eu ce film. Tout est allé tellement vite", explique l'auteure de la saga littéraire.

D'autres films en préparation

En quelques mois, Anna Todd écrit cinq tomes, vendus à plus de 20 millions d'exemplaires dans une quarantaine de pays. Des ouvrages qui séduisent totalement les adolescents. Avec l'adaptation des autres tomes au cinéma, l'aventure des deux comédiens qui campent les personnages de Tessa et Hardin sur grand écran ne fait que commencer.

Le JT

Les autres sujets du JT