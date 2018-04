Californie : un tueur en série retrouvé grâce à son ADN

Le "Tueur du Gloden State" est hors d'état de nuire. Accusé d'avoir commis douze viols et une cinquantaine de meurtres en Californie à partir des années 1970, Joseph DeAngelo a été arrêté mardi à son domicile, dans la banlieue de Sacramento (Etats-Unis). Les voisins sont choqués d'avoir vécu à coté de ce criminel et certaines de ses victimes sont soulagées qu'il ait été retrouvé.

Retrouvé grâce à des sites généalogiques

L'ancien policier, aujourd'hui âgé de 72 ans, a été confondu grâce à son ADN. L'enquête ouverte il y a une quarantaine d'années a connu un important rebondissement il y a deux ans. Les policiers sont en effet parvenus à retrouver sa trace via son ADN et des sites généalogiques.



Arrivé en fauteuil roulant et en tenue orange devant les magistrats américains, l'homme a seulement reconnu son identité. Il est au début d'un long processus judiciaire qui pourrait le conduire à une peine de prison à perpétuité.