Californie : un deuxième séisme plus important ressenti jusqu'à Los Angeles

Vendredi 5 juillet, un nouveau séisme a fait trembler le sud de la Californie. De 7,1 sur l'échelle de Richter, il a provoqué des fissures sur des routes et des incendies causés par des fuites de gaz, dans la ville de Ridgecrest, la zone la plus touchée. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Hollywood et Los Angeles, pourtant à plus de 200 km de l'épicentre.

Une sismologue craint des répliques

C'est le deuxième séisme de grande ampleur dans cette zone peu habituée de l'état américain. Au plus fort, les secousses du jeudi 4 juillet avaient atteint 6,4 sur l'échelle de Richter. Lucy Jones, une sismologue, estime que la probabilité de nouvelles secousses est d'au moins 50%. La secousse de vendredi ravive la peur du Big One, ce méga séisme redouté dans la région. En 1989, un tremblement de terre avait causé d'importants dégâts dans la baie de San Francisco.