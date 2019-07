Californie : trois morts dans une fusillade lors d'un festival

Trois personnes ont été tuées dans une fusillade lors d'un festival de gastronomie à Gilroy (Californie), faisant trois morts et au moins 12 blessés, dimanche 28 juillet.

Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'ail de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 kilomètres au sud de San José.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr