Californie : la vallée du vin sous l'eau

Des kilomètres de terres viticoles noyées sous plusieurs mètres d'eau. Une vallée du nord de la Californie (États-Unis) connue pour son vin est défigurée. La faute à une brutale montée des eaux de celle qui est baptisée la rivière russe, gonflée par plusieurs jours de pluie diluvienne. Dans certaines villes, l'eau est montée en quelques minutes et en pleine nuit. "On a été submergés, mais on s'en est sorti", raconte une habitante. Dans certaines villes, il est désormais impossible d'utiliser les routes et le seul moyen de circuler est à bord d'un canoë.

4 000 personnes évacuées

Près de 4 000 personnes ont dû évacuer la zone, car la pluie continue de tomber et les risques d'éboulements de terrains sont bien réels. Certains villages restent inaccessibles, rendant impossible l'évacuation de leurs résidents pour les mettre à l'abri.