Californie : la renaissance du condor, menacé d'extinction il y a 40 ans

Le Condor, encore menacé d'extinction il y a 40 ans, a été sauvé par un programme unique au monde. Une fois tous les six mois, des biologistes viennent en groupe au refuge de Bitter-Creek sur les hautes plaines de Californie (Etats-Unis). À l'intérieur d'une volière, des Condors seront bientôt relâchés dans la nature. Avec leurs trois mètres d'envergure, ils sont difficiles à attraper. Seules deux espaces existent sur terre : les Condors des Andes, et ceux de Californie. Ils sont manipules comme des trésors vivants par les scientifiques. "Leur cou et leur bec sont très puissants, pour pouvoir arracher la tête des carcasses", explique Arianna Punzalan, biologiste en chef.

Seulement 23 oiseaux dans les années 80

Prises de sangs, poses de balises et soins des blessures, les oiseaux emblématiques seront surveillés durant toute leur vie. A la fin des années 70, victimes de la pollution, l'espace s'éteignant. "Ce programme est certainement unique. Dans les années 80, les 23 oiseaux survivant dans la nature ont tous été captures, et places dans un programme de sauvetage en captivité", explique la biologiste. Aujourd'hui, plus de 300 Condors vivent en liberté en Californie, mais aussi au Mexique, en Utah et en Arizona.