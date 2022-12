"Bombe cyclonique" aux États-Unis : plus de 48 000 foyers privés d’électricité

Les États-Unis doivent faire face à l’une des pires tempêtes hivernales de leur histoire. Au moins 32 personnes ont été tuées par cette "bombe cyclonique", qui charrie des vents glacés et des paquets de neige.

À Buffalo (New-York), dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre, des vents puissants ont balayé les rues. Un météorologue, spécialiste des températures extrêmes, filme la scène, il n’en revient pas. "Énorme tempête ici, une des plus violentes, des plus intenses que j’ai eu à couvrir. On arrive à peine à voir, on perd même nos sensations", décrit-il. Lundi matin, il était difficile de se frayer un chemin vers la sortie. Certains se réveillent ensevelis. Il y a jusqu’à trois mètres de neige par endroits.

Des airs de banquise de l’Antarctique



Des dégâts matériels sont recensés sur toute la côte est. Plus de 48 000 foyers sont privés d’électricité. En tout, 32 personnes sont mortes aux États-Unis, dont 12 rien que dans l’État de New-York. Malgré les dégâts, la ville de Buffalo fait face à quelques situations insolites. Sur les bords du lac Érié, les rives de Buffalo ont pris des airs de banquise de l’Antarctique.