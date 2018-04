"Black Panther" dépasse "Titanic" au box-office nord-américain

Le premier film de Marvel dont le super-héros est noir a rapporté un total de 665,6 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada depuis sa sortie.

Black Panther continue de faire tomber des records. Le premier film Marvel consacré à un super-héros noir se classe, mardi 10 avril, en troisième position des plus grosses recettes de l'histoire du box-office nord-américain. Il a rapporté 8,7 millions de dollars entre vendredi et dimanche, soit un total de 665,6 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada depuis sa sortie. Il dépasse ainsi Titanic (1997) qui avait accumulé 659 millions de dollars en Amérique du Nord.

Black Panther, qui se déroule dans le pays imaginaire africain du "Wakanda", devra faire beaucoup mieux pour se classer sur les plus hautes marches du podium. Elles sont actuellement occupées par Star Wars : Le réveil de la force (qui a engrangé 936,7 millions de dollars de recettes à sa sortie en 2015) et Avatar (760 millions de dollars accumulés en 2009).

Au niveau mondial, les records historiques sont détenus par deux films réalisés par James Cameron. Avatar se classe en première position, avec 2,8 milliards de dollars de recettes dans le monde, suivi par Titanic (2,2 milliards de dollars). Black Panther n'est pour l'instant que 10e du classement des records mondiaux.