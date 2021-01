Basket-ball : de nombreux fans rendent hommage au joueur Kobe Bryant

24 secondes de silence pour rendre hommage à la star de la NBA, Kobe Bryant, décédé il y a un an, qui portait le numéro de maillot 24. Les fans se sont réunis devant la salle des Lakers à Los Angeles (États-Unis). "Il a réussi à unir toute la ville. Regardez ce soir, tout le monde danse, chante, boit et fume en son honneur", remarque Mark Gonzales, un fan des Los Angeles Lakers.

Des artistes motivés

Le décès de Kobe Bryant avait ému le monde entier. En effet, le 26 janvier 2020, la légende du basket-ball mourrait à 41 ans dans un accident d’hélicoptère. À ses côtés, se trouvaient sa fille Gianna, âgée de 13 ans, et sept autres personnes. Aucun des passagers n'a survécu au crash. Un an après sa mort, des artistes lui rendent aussi hommage. "Beaucoup de gens me crient à leur portière : ‘Hey, Kobe pour toujours’", révèle Tehrell Porter, un artiste de rue. Les fresques murales dédiées au basketteur sont très nombreuses à Los Angeles, la ville de son équipe.