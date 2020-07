Aux Etats-Unis, trois condamnations à mort exécutées en une semaine

Un prisonnier condamné à mort pour un quintuple meurtre perpétré il y a 27 ans a été exécuté vendredi aux Etats-Unis, après deux autres mardi et jeudi.

Il a été déclaré mort à 16h36 heure locale (22h36 heure de Paris). Dustin Honken, 52 ans, prisonnier condamné à mort pour un quintuple meurtre commis il y a 27 ans, a été exécuté, vendredi 17 juillet, aux Etats-Unis. Il s'agit de la troisième exécution fédérale appliquée cette semaine, après la décision du gouvernement de Donald Trump de mettre fin à un moratoire vieux de 17 ans. Partisan de la peine capitale comme une majorité d'électeurs républicains, le président américain a décidé en 2019 de leur reprise. La plupart des crimes commis aux Etats-Unis sont jugés au niveau des Etats, dont certains appliquent la peine de mort, mais la justice fédérale peut se saisir des actes les plus graves.

Le calendrier des premières exécutions a été dévoilé en juin. Elles concernaient quatre hommes blancs condamnés à mort pour des meurtres d'enfants. Outre Dustin Honken, Daniel Lee a été exécuté mardi et Wesley Purkey jeudi, après des marathons judiciaires qui ont mené leurs avocats jusqu'à la Cour suprême. Ils affirmaient notamment que la santé des nombreux témoins de l'exécution était menacée en raison de l'épidémie de coronavirus. Un quatrième condamné à mort, Keith Nelson, doit être exécuté le 28 août pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'une petite fille de 10 ans.

Toutes les requêtes rejetées par la Cour suprême

"Près de 30 ans après que Honken a pris de sang froid les vies de cinq personnes, dont deux petites filles, pour se protéger ainsi que son commerce criminel, il a finalement fait face à la justice", a commenté, vendredi, une porte-parole du ministère de la Justice. Le ministère a précisé qu'il était mort d'une injection létale de pentobarbital, un puissant anesthésiant, à la prison fédérale de Terre Haute, dans l'Indiana. "Il a reconnu les crimes qu'il a commis et a passé sa détention à les expier", a déclaré son avocat. Shawn Nolan affirme, de son côté, qu'il n'y avait "aucune raison" pour le gouvernement de vouloir l'exécuter. En guise de derniers mots, il a récité Heaven-Haven du poète anglais Gerard Manley Hopkins, a précisé Shawn Nolan.

Dustin Honken avait été condamné à mort en 2005 pour avoir tué cinq personnes, deux hommes qui devaient témoigner contre lui, ainsi qu'une femme et ses deux petites filles de 6 et 10 ans, en 1993, dans l'Iowa. Trafiquant de drogue depuis son adolescence, il était à l'époque à la tête d'un vaste réseau de production et de vente de méthamphétamines. La Cour suprême a rejeté toutes ses requêtes et les chances de Dustin Honken de voir son exécution reportée étaient minces. Il avait toutefois reçu le soutien d'un millier de dignitaires religieux qui ont appelé, sans succès, Donald Trump à la clémence.