Au moins quatre morts dans l'effondrement d'un pont tout neuf à Miami

Le pont, qui venaît d'être installé, s'est effondré. "C'était comme si une bombe venait d'exploser", témoigne un policier.

Drame impressionnant à Miami (Etats-Unis). Au moins quatre personnes sont mortes dans l'effondrement spectaculaire d'un pont piétonnier flambant neuf sur une autoroute à Miami, a annoncé jeudi 15 mars le chef des pompiers de cette mégapole américaine.

Les secouristes ont encore espoir de retrouver des survivants, selon le maire adjoint de Miami-Dade, Maurice Kemp. Les sauveteurs "travaillent inlassablement (...) afin de déterminer combien de victimes sont à déplorer et en sauver autant que nous pouvons", a-t-il dit aux journalistes.

Un pont de 950 tonnes

"C'était comme si une bombe venait d'exploser", raconte à l'AFP l'un des premiers policiers arrivés sur les lieux, Juan Carlos Llera. L'homme s'est alors précipité vers le pont - posé samedi et qui n'avait pas encore été ouvert au public - et a commencé à porter secours à des blessés, dont trois employés du chantier. "Un avait le crâne ouvert" mais était toujours vivant, "un autre était blessé à la jambe et le troisième était inconscient", selon Juan Carlos Llera, qui a alors tenté de réanimer ce dernier. Il ignore s'il a survécu.

Deux entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont. Posé samedi, il devait relier les bâtiments où logent les étudiants à Sweetwater, située de l'autre côté de l'autoroute. Sur les images, aucun escalier y donnant accès n'apparaît. Selon le journal local Miami Herald qui lui avait consacré un article le week-end dernier, l'ouvrage pesait 950 tonnes et devait être fini en 2019. Le maire de Sweetwater l'a qualifié de "modèle d'urbanisme du 21e siècle".