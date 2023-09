Deux nouvelles victimes du 11-Septembre identifiées grâce à une nouvelle technologie de séquençage ADN

Les deux dernières identifications remontaient à 2021. Plus de 1 100 victimes n'ont toujours pas pu être identifiées, 22 après les attentats qui ont frappé New York.

La fin d'une longue attente pour les familles. Deux nouvelles victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont été identifiées, 22 après les attaques jihadistes qui ont touché les Etats-Unis, a annoncé vendredi 8 septembre le maire de New York, Eric Adams. Les restes de deux victimes tuées dans les tours du World Trade Center ont pu être identifiées grâce à l'ADN, ont annoncé les autorités.

Les identités des deux victimes, un homme et une femme, n'ont pas été révélées à la demande des familles. Elles portent à 1 649 le nombre de personnes dont des restes ont été identifiés, sur un total de 2 753 morts, a précisé le bureau de médecine légale de New York (OCME). "Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes, et les efforts déployés par le bureau du médecin légiste en chef témoignent de l'engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs proches" a déclaré le maire de la ville dans un communiqué.

Ces deux nouvelles identifications ont été rendues possibles grâce à une "technologie de séquençage de nouvelle génération récemment adoptée, plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN conventionnelles" et utilisée notamment par l'armée américaine, explique l'OCME. Plus de 1 100 victimes n'ont toujours pas pu être identifiées, et les deux dernières identifications remontaient à 2021. Lorsque la tour sud, puis la tour nord, du World Trade Center, se sont effondrées après l'attaque, la violence du déluge de feu, d'acier et de poussière fut telle qu'aucune trace ADN n'a jamais été retrouvée pour des centaines de morts.