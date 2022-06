Assaut sur le Capitole: cinq militants d'extrême droite inculpés pour "sédition"

Une figure clé de l'extrême droite américaine, Henry Tarrio, et quatre autres membres de la milice des "Proud Boys" ont été inculpés, lundi 6 juin, de "sédition" pour leur rôle dans l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, a annoncé le ministère de la Justice. Les cinq hommes, âgés de 31 à 45 ans et détenus depuis plusieurs mois, faisaient jusque-là l'objet de poursuites pour "association de malfaiteurs" en vue de gêner une procédure officielle ou pour violences.

L'accusation de "sédition", très rarement utilisée et passible de 20 ans de prison, va plus loin. Elle implique d'avoir comploté contre le gouvernement ou une de ses lois. Depuis l'attaque par des partisans de Donald Trump contre le siège du Congrès, au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle de 2020, plus de 810 personnes ont été arrêtées et inculpées, le plus souvent pour intrusion dans un bâtiment fédéral. Seule une poignée, tous membres d'une autre milice radicale baptisée les "Oath Keepers", font également l'objet de poursuites pour "sédition".

En parallèle, une commission d'enquête parlementaire tente de faire la lumière sur le rôle joué par l'ex-président républicain et ses proches dans ce coup de force. Elle doit présenter jeudi ses premières conclusions, lors d'une audition très attendue. En attendant, l'acte d'inculpation adopté lundi par un grand jury accuse Henry Tarrio, leader du groupe d'extrême-droite, et quatre de ses lieutenants d'avoir coordonné l'instrusion d'une centaines de membres de cette milice, créée en 2016, dans le Capitole.