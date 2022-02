Assaut du Capitole : l'ancien vice-président américain Mike Pence s'oppose à Donald Trump

"Je n'avais pas le droit d'inverser l'élection." L'ancien vice-président américain Mike Pence s'est rebiffé vendredi 4 février contre Donald Trump sur l'assaut du Capitole, prenant le contre-pied du parti républicain qui a estimé que ces manifestations étaient une "expression politique légitime". Lors d'un discours en Floride, Mike Pence a rejeté les allégations de l'ancien président républicain, qui soutenait qu'en tant que vice-président, il aurait pu empêcher la certification de la victoire de Joe Biden par les élus le 6 janvier 2021.

"Le président Trump a dit que j'avais le droit d'inverser l'élection, mais le président Trump a tort", a-t-il dit. "Et, honnêtement, il n'y a pas d'idée moins américaine que la notion qu'une seule personne puisse choisir le président", a-t-il accusé. Il a par ailleurs qualifié le 6 janvier 2021, journée pendant laquelle des milliers de partisans de Donald Trump s'étaient réunis à Washington et avaient envahi par centaines le siège du Congrès, pour tenter de faire pression sur Mike Pence et les élus, de "sombre". Fidèle parmi les fidèles quand Donald Trump était au pouvoir, Mike Pence, qui n'a pas écarté de se lancer lui-même dans la course à la Maison Blanche – quitte à y affronter le milliardaire – avait déjà contredit son président, mais jamais de façon aussi directe.