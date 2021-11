Assassinat de Malcolm X : deux hommes condamnés pour son meurtre vont être innocentés

Malcolm X était une icône de la lutte pour la cause noire aux États-Unis. Il y a 56 ans, il était assassiné à New York. Un documentaire sur cette page de l'histoire américaine vient de permettre d'innocenter deux hommes, condamnés pour ce meurtre.

Ils ont passé près de 20 ans derrière les barreaux, mais ils devraient être bientôt innocentés du meurtre de Malcolm X. En février 1965, le défenseur des droits afro-américains est abattu en plein discours à Harlem, New York (États-Unis). Un homme est immédiatement neutralisé. Deux autres sont arrêtés et condamnés : Muhammad Aziz et Khalil Islam. Ce sont deux activistes d'une organisation politique et religieuse dont Malcolm X vient de claquer la porte.

Un documentaire Netflix a relancé toute l'affaire

Pendant leur détention et à leur sortie, ils n'ont cessé de clamer leur innocence. "Même si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu", témoigne Muhammad Aziz. C'est un documentaire Netflix qui a relancé toute l'affaire révélant que le FBI et que la police new-yorkaise auraient écarté l'alibi d'un des deux hommes et dissimulé des preuves cruciales. 55 ans après l'assassinat de Malcolm X, le procureur de Manhattan décide de réexaminer le dossier.