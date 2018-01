Amazon : la supérette sans contact

Les films promotionnels d'Amazon ont parfois des airs de science-fiction : des clients qui rentrent dans une supérette, font un tour dans les rayons, et ressortent sans passer par la caisse, et sans sortir leur carte bleue. Cela semble impossible ? Et pourtant à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, Amazon a ouvert un magasin de ce genre.

Montant débité directement

Comment ça marche ? Le client scanne son téléphone sur un portique à l'entrée du magasin. S'il achète une brique de lait par exemple, une puce sur le produit envoie un signal à son téléphone. Le produit s'ajoute alors sur sa liste de courses et une caméra vérifie ensuite que le client quitte bien le magasin avec ses achats. Une fois sorti, le montant est débité directement sur son compte. Le concept pour faire ses courses plus rapidement a, en tout cas aujourd'hui, séduit les habitants de Seattle. Les premiers clients de la supérette d'Amazon ont dû faire la queue de longues minutes avant de pouvoir rentrer dans le magasin.

