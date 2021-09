Alexandria Occasio Cortez arrive au MET avec une robe très politique

"Tax the rich". Voilà ce que l'on pouvait lire sur la robe blanche d'Alexandria Ocasio-Cortez maculée de grosses lettres rouges. Cette création, dessinée par Aurora James et portée par la coqueluche du Parti démocrate sur le tapis rouge du Gala du Met (New York), l'un des évènements mondains les plus courus de l'année aux Etats-Unis, a fait grand bruit. "AOC", selon l'acronyme par lequel elle est souvent désignée, a donc pris la pose devant les photographes, profitant de cet instant scruté par la presse locale et internationale pour faire passer un message politique.

Un ticket à 35.000 dollars

Il n'aura fallu que quelques heures (voire minutes) avant que les premières critiques ne pleuvent sur la participation de la jeune députée à ce gala. En effet, pour pouvoir y participer, il faut acheter un ticket d'une valeur de 35.000 dollars (soit environ 30.000 euros). De nombreuses personnalités parviennent cependant à se faire inviter sans payer de ticket. C'est d'ailleurs le cas d'Alexandria Ocasio-Cortez qui n'a pas déboursé un centime pour pouvoir fouler les marches du Metropolitan Museum of New York.