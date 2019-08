Etats-Unis : le ministre de la Justice dénonce "de graves irrégularités" dans la prison où est mort Jeffrey Epstein

Depuis samedi, des élus américains demandent une enquête sur les circonstances du "suicide apparent" de ce financier qui avait été inculpé d'agressions sexuelles et exploitation sexuelle de mineures.

La mort de Jeffrey Epstein apparaît de plus en plus opaque. Le ministre américain de la Justice William Barr a dénoncé lundi 12 août "de graves irrégularités" à la prison fédérale où a été retrouvé mort samedi matin le financier, apparemment d'un suicide, et assuré que la justice poursuivrait ses éventuels complices.

William Barr, qui avait annoncé dès samedi l'ouverture de deux enquêtes sur ce drame, s'est dit "consterné" et "franchement en colère" en apprenant les carences "pour sécuriser de manière adéquate" la prison fédérale de Manhattan où était détenu Jeffrey Epstein depuis début juillet, lors d'une conférence à la Nouvelle Orléans.

Je vous assure que l'enquête va continuer, visant quiconque complice d'Epsteinle ministre de la Justice William Barrlors d'une conférence de presse à la Nouvelle Orléans

Plusieurs médias avaient indiqué dimanche que le financier, parmi les détenus les plus en vue du pays, avait été laissé seul dans sa cellule alors qu'ils étaient censés être toujours deux, et que les rondes prévues toutes les 30 minutes n'avaient pas été respectées.