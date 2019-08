Affaire Epstein : "Il était nécessaire" que la justice française enquête

"Il n'était pas seulement temps que la justice française s'implique dans l'affaire Epstein, il était nécessaire. Et si le parquet a pris cette décision, c'est qu'il avait en sa possession des éléments suffisamment forts pour penser qu'il y avait eu des délits ou des crimes commis soit par des Français, soit par des étrangers en France ou des Français à l'étranger sur des victimes françaises", explique Yves Crespin, avocat de l'association l'Enfant Bleu, qui défend les enfants maltraités et victimes d'agressions.

Accompagnement judiciaire et psychologique

"Nous n'avons pas eu accès pour le moment à des victimes françaises présumées, mais nous sommes prêts à recueillir les paroles de celles qui voudront bien nous solliciter. L'association l'Enfant Bleu assure pour les victimes un accompagnement judiciaire et psychologique", ajoute Me Crespin mardi 28 août.

"C'est difficile pour les victimes de parler à cause de la honte et du secret qui entourent ces agressions sexuelles et elles sont amenées à parler à tout âge", précise-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT