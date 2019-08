Affaire Epstein : 16 victimes témoignent publiquement

Elles sont devenues les visages de l'affaire Epstein. Mardi 27 août, 22 femmes qui accusent d'agressions sexuelles Jeffrey Epstein se sont rendues au tribunal de New York (États-Unis). Le juge leur avait demandé de témoigner avant de clore le dossier pénal. Certaines ont raconté publiquement ce qu'elles ont vécu. "J'ai commencé mon massage en essayant de cacher ma peur et ma gêne évidente. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Il m'a attrapée le poignet et m'a tirée vers le lit. Je n'ai pas eu le temps de le repousser, mais il a déboutonné mon short et a pressé son corps nu contre le mien", a raconté Chauntae Davies, une des victimes.

Enquêtes toujours en cours

Multimillionnaire, Epstein était très réputé et avait un réseau d'amis très puissants. Inculpé pour trafic sexuel de mineur, il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août dernier. Mais malgré son décès, l'affaire est loin d'être terminée aux États-Unis. Les plaignantes ont affirmé qu'Epstein avait des complices et des rabatteurs lui fournissant les mineurs. La justice française a aussi ouvert une enquête préliminaire puisqu'il avait un appartement dans la capitale.