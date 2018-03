Actrice, féministe, défenseuse de la cause LGBT … Qui est Laverne Cox ?

Assignée garçon à sa naissance en Alabama, Laverne Cox, ainsi que son frère jumeau l’artiste M Lamar, sont élevés par une mère célibataire et croyante. Pendant son enfance, elle souffre de sa différence : "Tout le monde me disais que j’étais un garçon (…) et j’étais convaincue d’être une fille." Elle explique avoir intériorisé "une forte honte par rapport à la façon dont je me sentais, celle que j’étais". Elle avoue d’ailleurs avoir tenté de se suicider alors qu’elle avait onze ans.

Une féminité assumée

En grandissant, elle assume de plus en plus sa féminité. À huit ans, elle prend ses premiers cours de danse, puis commence à porter du maquillage au lycée. Au début des années 2000, elle s’installe à New York, performe en tant que drag-queen et enchaîne les petits rôles dans des séries télé.

En 2007, elle découvre l’actrice transgenre Candis Cayne, première femme transgenre à avoir un rôle récurrent dans une série diffusée en prime time. Pour Laverne Cox, c’est un tournant. En 2014, à une conférence, elle dit : "Je ne serais pas ici sans Candis Cayne".

Elle hésite à reprendre ses études et retourner à l’université "étudier le féminisme, le journalisme ou quelque chose comme ça" quand, en 2012, elle est retenue pour jouer dans la nouvelle série produite par Netflix, "Orange Is the New Black". Elle y incarne Sophia Burset, une détenue transgenre de la prison de Litchfield.

En seulement quelques semaines de diffusion, la série devient un succès et sa vie bascule. Elle explique être "submergée par l’amour et le soutien" auxquels elle n’est pas habituée en tant que "femme transgenre noire de Mobile, en Alabama".

Égérie LGTB et défenseuse des femmes transgenres noires

Elle devient une icône de la communauté LGBT. Elle est la première femme transgenre à faire la couverture du magazine Time en 2014, à être élue "Femme de l’année" par le magazine Glamour ou à être nommée aux Emmy Awards.

Une communauté qu’elle souhaite défendre. Si elle se considère féministe, elle se revendique "féministe intersectionnelle". Elle est notamment sensible à la cause des femmes transgenres noires, particulièrement discriminées et victimes de violences : "Parfois, je me réveille et j’entends qu’une autre de mes soeurs transgenres a été agressée, violée, assassinée (...) il n’y a pas de justice." En 2017, aux États-Unis, 44% des homicides LGBTphobes ont été commis sur des femmes transgenres. Dix-neuf femmes transgenres noires ont été tuées l’année dernière.