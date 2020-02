Turquie : un avion se brise en trois après son atterrissage, au moins 52 blessés

Le Boeing 737 de la compagnie turque Pegasus transportait 177 passagers et six membres d'équipage. Il est vraisemblablement sorti de piste en raison des fortes pluies.

De la cabine de pilotage, il ne reste plus rien. Un avion de ligne s'est littéralement brisé en deux après être sorti de piste à l'atterrissage à l'aéroport international Sabiha Gökçen d'Istanbul (Turquie), mercredi 5 février. L'appareil a aussitôt pris feu. Un accident spectaculaire qui a fait 52 blessés, mais pas de morts, selon les autorités du pays. Le Boeing 737 de la compagnie privée turque Pegasus transportait 177 passagers et six membres d'équipage. Il est vraisemblablement sorti de piste en raison des fortes pluies.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor. O anlar görüntülendi https://t.co/zKctMlzYmB pic.twitter.com/QsRY2LUSwx — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) February 5, 2020

"Certains passagers ont quitté l'avion par leurs propres moyens, mais d'autres sont coincés à l'intérieur et nos secouristes s'efforcent de les libérer", a déclaré le ministre turc des Transports. La partie avant du fuselage, comprenant la cabine de pilotage et les premiers rangs, s'est séparée du reste de l'appareil. Une seconde fissure était visible au niveau du tiers arrière de l'avion, comprenant les dix derniers rangs et la queue de l'aéronef.

Aéroport fermé

L'aéroport Sabiha Gökçen a été fermé aux vols et tous les avions sont redirigés vers l'aéroport international Istanbul. Celui-ci est situé sur la rive européenne de la capitale économique de la Turquie.

Des incidents mineurs, comme des sorties de piste ou des collision avec des oiseaux, se produisent parfois dans les deux aéroports internationaux de la ville. En 2018, un avion de la compagnie Pegasus avait fait une spectaculaire sortie de piste à Trabzon, dans le nord-est de la Turquie, terminant sa course suspendu à flanc de falaise. Personne n'avait été blessé dans cet accident.