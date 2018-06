Turquie : le journaliste Mehmet Altan libre après presque deux ans de prison

Pour les organisations de défense des droits de l'homme, cette affaire illustre à la fois l'érosion de la liberté de la presse et la remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie.

"Je suis libéré après 21 mois, alors que je n'aurais jamais dû être emprisonné". Le journaliste turc Mehmet Altan, condamné à la réclusion à vie en lien avec le putsch manqué de 2016, a été libéré, mercredi 27 juin, a annoncé l'ONG P24 oeuvrant pour la liberté de la presse.

Arrêté en septembre 2016, Mehmet Altan a été condamné en février 2017 à la prison à vie avec son frère Ahmet, écrivain, et une autre journaliste de renom, Nazli Ilicak, au terme d'un procès très critiqué en Turquie et à l'étranger. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, cette affaire illustre à la fois l'érosion de la liberté de la presse et la remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie.

Que ma libération apporte de l'espoir sur la voie du droit et de la démocratie.Mehmet Altan

Mehmet Altan présentateur d'une émission télévisée politique, a quitté la prison de Silivri, près d'Istanbul, après une décision d'un tribunal d'Istanbul ordonnant sa remise en liberté conditionnelle. La sentence et sa condamnation à la réclusion à perpétuité n'ont pas été annulées, il reste interdit de quitter le territoire et devra pointer régulièrement auprès des autorités.