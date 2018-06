Turquie : Erdoğan va-t-il l'emporter ?

Les électeurs turcs se sont mobilisés, dimanche 24 juin. "Plus de 80%. Ce n'est pas un record, mais on s'en approche. Si les Turcs se sont autant mobilisés, c'est qu'ils ont le sentiment que ce scrutin est crucial pour l'avenir de leur pays. Ce futur de la Turquie sera-t-il de nouveau écrit de la main du président Recep Tayyip Erdoğan ? C'est toute la question ce soir", commente la journaliste Stéphanie Desjars en direct d'Istanbul.

L'opposition conteste les premiers résultats

La très officielle Agence de presse Anadolu a annoncé que plus de la moitié des bulletins sont désormais dépouillés. "Avec 55% en faveur d'Erdoğan. Mais l'opposition conteste déjà largement ces résultats. Attention, ce sont les régions de l'est, les plus conservatrices et les plus pro-Erdoğan qui ont été dépouillées en premier. Les votes des grandes villes de l'ouest du pays pourraient peut-être encore changer la donne", explique la journaliste.

