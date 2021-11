La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Turquie pour des purges massives dans la magistrature en 2016

Des juges et procureurs turcs avaient été arrêtés et placés en détention pour "suspicion d'appartenance au FETO", l'"Organisation terroriste des partisans de Fethullah" Gülen selon les autorités turques.

Cinq ans après le coup d'Etat manqué de 2016, suivi d'une purge massive dans l'administration, l'armée et les milieux intellectuels turcs, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné mardi 23 novembre la Turquie pour la détention provisoire "arbitraire" de 427 magistrats. Dans cette énième affaire portée devant la Cour depuis ces purges, les sept juges européens chargés de statuer sur ce dossier ont considéré, à l'unanimité, qu'Ankara avait violé le "droit à la liberté" des 427 magistrats, garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme. Ces détentions provisoires, ont-ils relevé, n'avaient pas été décidées "conformément à une procédure prévue par la loi" et n'étaient pas "strictement requises par les exigences de la situation". La Cour a condamné Ankara à verser 5 000 euros à chacun des magistrats pour dommage moral.

Ces juges et procureurs turcs, qui exerçaient dans de nombreuses juridictions, y compris la Cour de cassation et la Cour administrative suprême, avaient été arrêtés et placés en détention pour "suspicion d'appartenance au FETO", détaille la CEDH dans un communiqué. Dans la terminologie des autorités turques, FETO est l'acronyme qui désigne l'"Organisation terroriste des partisans de Fethullah" Gülen, accusé d'avoir ourdi la tentative de putsch.