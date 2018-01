Syrie : opération militaire turque contre les Kurdes

Des blindés turcs traversent actuellement la frontière entre la Turquie et la Syrie. Des dizaines de chars, peut-être même des centaines, sont suivis par toutes sortes de matériel logistique. C'est plus qu'une incursion, c'est une invasion qui succède à une série de bombardements et de raids aériens. Cela se passe dans la région d'Afrine, au nord-ouest de la Syrie.

Contre le PKK et ses alliés

L'enclave d'Afrine est tenue par les forces kurdes syriennes, la bête noire du président Erdogan qui considère ces combattants comme une extension du PKK, les indépendantistes kurdes de Turquie. "C'est un combat national. Et dans ce combat nous allons écraser tous ceux qui se lèveront contre nous. Nous allons en finir avec le PKK et ses alliés", a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Ces forces kurdes et leurs alliés arabes sont soutenus par les Américains. Ces derniers ont annoncé leur intention d'équiper une force de 30 000 hommes en majorité kurdes : un vrai chiffon rouge pour les Turcs.