Football : la Turquie dénonce un manque de respect envers son équipe nationale à son arrivée en Islande

"Inacceptable." Des responsables turcs ont dénoncé, lundi 10 juin, ce que la presse a décrit comme un "traitement insultant" subi par l'équipe nationale turque de football à son arrivée à l'aéroport de Reykjavik, la capitale islandaise. La Turquie et l'Islande doivent s'affronter, mardi, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, s'est emporté sur Twitter contre "ce manque de respect".

Les médias turcs, citant plusieurs joueurs, ont affirmé que l'équipe a dû attendre plusieurs heures aux guichets de contrôle des passeports et que les affaires de certains d'entre eux ont été fouillées à plusieurs reprises.

Le directeur de la communication de la présidence turque a pour sa part condamné un traitement qui "va à l'encontre de la courtoisie diplomatique". Le ministère turc des Affaires étrangères a en outre transmis une protestation officielle à l'Islande par le biais de l'ambassade de Norvège à Ankara, selon la chaîne NTV.

