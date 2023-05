Turquie : Recep Tayyip Erdoğan en tête du premier tour des présidentielles

En Turquie, dimanche 14 mai, le Président sortant, Recep Tayyip Erdoğan, est arrivé en tête du premier tour des présidentielles. Dans le pays, ces résultats divisent. Reportage.

Toute la nuit, les partisans de Recep Tayyip Erdoğan ont scandé son nom. Le Président sortant est certes contraint au second tour pour la première fois, mais il est en position très favorable avec presque 50 % des voix. L’homme fort de Turquie a attendu 2h du matin, lundi 15 mai, pour dire à la foule sa confiance. "Si notre Nation m'a choisi pour un second tour, j'en suis honoré. J'accueille volontiers cette décision", aurait-il.

Un scrutin jugé déloyal

Au même moment, le chef de la coalition d’opposition semblait accuser le coup. Annoncer gagnant dans de récents sondages, il est finalement distancé, mais veut croire que rien n’est joué. "Nous allons gagner au second tour !", certifiait Kemal Kilicdaroglu. Lundi 15 mai, au matin, à Istanbul, les enseignements majeurs apparaissaient dans tous les journaux. La participation record de 80 % a servi Erdoğan, dont le parti a également gagné les législatives. Le pays est divisé en deux entre admirateurs du numéro un turc et détracteurs farouches. Les opposants affirment que le scrutin n’est pas loyal et que le pouvoir en place à la mainmise sur les tribunaux administratifs et les médias.