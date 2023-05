Turquie : Recep Tayyip Erdogan en position de force pour le second tour de la présidentielle

Dimanche 14 mai, Recep Tayyip Erdogan a été largement plébiscité lors du premier tour de l’élection présidentielle en Turquie, en obtenant près de 50 % des voix. Auprès de son électorat, il reste largement plébiscité et très peu critiqué.

Acclamé par la foule en pleine nuit, Recep Tayyip Erdogan arrive en tête lors du premier tour, alors qu’on le donnait perdant et ne concède seulement de ne pas être élu d’emblée. “Si notre nation a choisi un second tour, j’en suis honoré et j’accueille volontier cette décision”, lançait le président en poste. Dans le quartier de Fatih, à Istanbul, où l’on a majoritairement voté, le prix du pain a été multiplié par cinq en trois mois, mais personne n’en tient rigueur à Erdogan.

La population garde confiance en son leader

En Turquie, l’inflation à deux chiffres a été aggravée par la politique monétaire du président, mais il garde la confiance de ses électeurs. “Notre leader a résolu tous nos problèmes et il va les résoudre encore”, dit un homme. Son électorat semble imperméable aux critiques, notamment sur la dérive autoritaire, et ne voit rien de bon dans le changement, préfère la stabilité d’Erdogan, comme l’a confié un Turc à France 2. “Cela fait 20 ans, on ne peut pas changer les mentalités comme ça, il faudra du temps”, lance néanmoins une femme. Même dans les régions touchées par le séisme, les habitants ne sont pas détournés du président. Après la colère, ils sont revenus à leurs votes traditionnels, pro-Erdogan.