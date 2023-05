DIRECT. Elections en Turquie : Erdogan et Kiliçdaroglu se préparent à un probable second tour

Ce qu'il faut savoir

L'élection présidentielle en Turquie se dirige vers un probable second tour. Les résultats définitifs du premier tour, qui s'est tenu dimanche 14 mai, ne sont pas encore connus. Mais les deux prétendants à la présidence, le sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, ont tous deux déjà dit être en mesure de l'emporter en cas de second tour. Au pouvoir depuis vingt ans, l'actuel chef de l'Etat a assuré être convaincu "de servir encore son pays pendant cinq ans". C'est la première fois que Recep Tayyip Erdogan serait contraint de se présenter au second tour. De son côté, son rival a promis à son camp qu'il allait "absolument gagner au second tour". Suivez notre direct.

Le comptage des voix toujours en cours. Selon les résultats portant sur 95% des bulletins à 3h30 (2h30 à Paris), le président sortant se situait sous la barre des 50% des voix, rapporte l'agence officielle Anadolu. Kemal Kiliçdaroglu totalisait tout juste 45% des voix à 3h30. Le troisième candidat, Sinon Ogan, est crédité d'environ 5% des voix.

La date du 28 mai retenue en cas de second tour. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir une majorité de 50% des voix plus une. Si aucun candidat ne dépasse 50% au premier tour, un second tour sera alors organisé dimanche 28 mai. Il s'agit de la date anniversaire symbolique du plus grand mouvement de contestations populaire qui a secoué le pouvoir en 2003.

Recep Tayyip Erdogan revendique la majorité au Parlement. Les 64 millions d'électeurs turcs étaient également appelés à choisir les 600 députés qui siègeront au Parlement à Ankara. Le président sortant a affirmé que l'Alliance nationale menée par son parti, l'AKP, avait remporté la "majorité" des 600 sièges.