Elections turques : Gérald Darmanin alerte sur des "risques de troubles à l'ordre public" et demande aux préfets "d'interdire, si nécessaire, les manifestations"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin alerte les préfets sur des "risques de troubles à l'ordre public" en France à l'occasion du premier tour des élections présidentielle et législatives turques, et leur demande "d'interdire, si nécessaire, les manifestations liées à ces élections et pouvant gravement troubler l'ordre public", selon une note que franceinfo a pu consulter dimanche 14 mai. Le ministre pointe "les antagonismes identifiés au sein de la diaspora turque de France" et craint qu'ils soient "exacerbés par le caractère disputé" des scrutins qui se déroulent en Turquie.

Gérald Darmanin rappelle que "plusieurs incidents" ont été recensés lors du vote anticipé qui s'est déroulé sur le territoire national entre le 27 avril et le 9 mai. Il invite les préfets à la "vigilance". Il leur demande que "les services de renseignements" se mobilisent et que soient prises notamment "les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité des représentations diplomatiques et sites d'intérêt communautaires turcs".