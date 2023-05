REPLAY - Élections en Turquie : Recep Tayyip Erdogan peut-il perdre ? Le débat du Talk franceinfo

La Turquie se dirige vers un second tour de l’élection présidentielle qui opposera le président sortant et Kemal Kiliçdaroglu, le président du Parti républicain du peuple (CHP). C'est le sujet du Talk. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.