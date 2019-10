La source de son indignation : une vidéo où l’on voit des hommes en rang et en uniforme turc, le bras et la main tendus. Un « comportement nazi », juge l’institut kurde de Washington, qui a partagé la vidéo en premier. En cumulé, elle totalise plusieurs centaines de milliers de vues sur Twitter.

Ce que personne ne dit, c’est que cette séquence a plus d’un an et demi. Et que rien ne permet d’affirmer que ses protagonistes effectuent un salut nazi. Grâce à des recherches d’image inversées sur Yandex, le Google russe, Désintox a retrouvé ces images dans des vidéos publiées par des médias turcs en mai 2018. Elles ont en fait été filmées par l’agence de presse prorégime Anadolu. Elles montrent l’entraînement par des militaires turcs de policiers syriens à Afrin, au printemps 2018, peu après la prise de la ville par Ankara.

Ces policiers effectuent-ils un salut nazi ? Le geste, aussi parfois appelé “salut romain” est en fait courant au Proche-Orient, sans qu’il soit possible de l’expliquer par une affinité avec le IIIe Reich. L’observateur du conflit syrien qui tient le compte Historicoblog confirme à Désintox : « J’ai souvent vu de tels saluts notamment lors de prestations de serment comme celle de la vidéo, souvent filmées pour la propagande. » Quant à assimiler le bras tendu dans cette vidéo à un salut hitlérien, « je m’en garderais bien », nuance le spécialiste. Pas de référence nazie donc mais pas de quoi rassurer sur le sort des kurdes pour autant…

