Thaïlande : Wat Pho, le temple de la quiétude

Dans la frénétique ville de Bangkok, ce sont huit hectares de silence et de quiétude. Fondé au XVIIIe siècle, Wat Pho est un des plus anciens temples bouddhistes de Thaïlande. Il recèle la plus grande collection de Bouddhas du pays. L'une des représentations les plus fascinantes et connues du pays est abritée au cœur d'une pagode : 46 mètres de long, 15 de large. Une statue qui écrase les visiteurs de sa présence. "On se sent très petit à côté de ça", souligne un touriste français.



Berceau du message thaïlandais

Le chef des lieux s'incline tous les jours depuis quarante ans devant un bouddha bien particulier, protecteur d'un trésor royal. "À l'intérieur, se trouvent les cendres du roi Rama 1er, le fondateur de ce temple. La famille royale se rend parfois ici", indique le moine. Depuis le XVIIIe siècle, les mélopées des religieux bouddhistes s'envolent. Mais la plus grande originalité du temple est qu'il a été conçu comme la première université de Thaïlande. Chacun pouvait y apprendre les rudiments de l'histoire ou de médecine, grâce à des textes gravés. Des dizaines de statues ont également été érigées pour que la population analphabète s'initie aux grands principes des massages traditionnels thaïlandais, dont Wat Pho est considéré comme le berceau. Le temple dispose même sa propre école de message, l'une des plus anciennes et prestigieuse du pays. Une formation suivie par des étudiants du monde entier.