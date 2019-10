Syrie : des djihadistes en fuite

Ce sont les kurdes qui l'affirment, photos à l'appui. Près de 800 femmes et enfants de djihadistes se seraient enfuis du camp d'Aïn Isa (Syrie), tout proche de la zone des combats entre les forces turques et kurdes. Leur avocat est sans nouvelles. "Est-ce qu'on les a laissés partir ou se sont-elles enfuies ? On n'a pas de nouvelles d'elles", déplore maître Nabil Boudi, avocats de djihadistes.

Une situation inquiétante

Aujourd'hui en Syrie, on estime à 3 000 le nombre de prisonniers étrangers dans les camps kurdes. Il y a deux jours déjà, des femmes ont tenté de s'évader d'un camp de prisonniers. La situation inquiète en France. "L'État islamique n'existe plus à proprement parler. Ces prisonniers ne pourront pas regagner une base locale. Ils vont tenter de rejoindre les États dont ils sont originaires", précise Frédéric Encel, docteur en géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient.

