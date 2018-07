Suède : espèces menacées

C'est un dimanche matin comme les autres dans cette église luthérienne de Stockholm. Sauf que depuis quelques mois, au moment de la quête, une nouvelle coutume fait son apparition : au lieu de donner une pièce, certains sortent leur téléphone. "En Suède, c'est devenu banal, fait valoir le pasteur de l'église Oscar, Bo Lindberg. Tout le monde utilise Swish". Swisher, un mot qui fait désormais partie du langage courant. Sur ce marché, les numéros Swish sont partout.

Les paiements par carte ont augmenté de 10% par an en dix ans

Pour régler, il suffit de les composer. "C'est une application qu'on utilise pour payer, c'est très facile à utiliser, explique une jeune suédoise. C'est connecté à votre banque, vous avez un code de sécurité, vous le tapez, et l'argent est retiré de votre compte tout de suite. Comme ça, plus besoin de cash. Je n'ai plus de liquide sur moi depuis trois ans", confie-t-elle. Au musée du groupe Abba, il n'est déjà plus possible de payer en liquide, tout comme dans certains commerces. Les paiements par carte ont augmenté de 10% par an en dix ans ; les retraits en liquides ont baissé d'autant. Et il est de plus en plus difficile de retirer de l'argent. Ironie de la situation, le pays possède ce trésor : le premier billet de banque du monde, fait en Suède en 1666. Le pays inventeur du billet pourrait donc le supprimer, c'est le parlement qui décidera ou non de tourner cette page d'histoire.

