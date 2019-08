G7 : quarante ans de réunions entre puissants

Novembre 1975, quelques mois après le choc pétrolier, les dirigeants des six pays les plus riches de la planète se retrouvent à Rambouillet (Yvelines) à l'initiative Valéry Giscard d'Estaing. Le Canada fait son entrée l'année suivante lors d'un rendez-vous pour échanger sur les grands défis du monde. L'économie, la paix, le climat... les thèmes évoluent avec le temps. En 1998, le G7 devient officiellement le G8 ; la Russie rejoint le groupe, mais en elle en est exclue après l'annexion de la Crimée en 2014.

40% du PIB mondial

Depuis, les pays sont de nouveau sept dans le cercle : l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Dès les années 2000, ces rencontres sont de plus en plus contestées, comme à Gènes (Italie) en 2001. Les membres du G7 représentent environ 40% du PIB et seulement 10% de la population. Cette année, la lutte contre les inégalités sera l'un des principaux thèmes abordés à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

