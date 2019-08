Cette photo en plongée des dirigeants du G7 a (beaucoup) amusé les internautes

"Il est temps de passer à l'action !" a écrit le compte Twitter du G7, qui a publié dimanche cette photo. Le cliché a été détourné sur les réseaux sociaux.

C'est un cliché étonnant qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Dimanche 25 août, le compte Twitter du G7, qui se tient à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) du 24 au 26 août, a partagé cette photo où l'on voit, vu d'en haut, les sept dirigeants, à savoir le Français Emmanuel Macron, l'Allemande Angela Merkel, l'Italien Giuseppe Conte, l'Américain Donald Trump, le Britannique Boris Johnson, le Japonais Shinzo Abe et le Canadien Justin Trudeau, autour d'une table circulaire, regarder tout sourire la caméra.

Selon Le Figaro, "le cliché a été pris par un appareil photo accroché au plafond, vraisemblablement activé à distance." "It's time to take action ! (Il est temps de passer à l'action !)", proclame le compte Twitter du G7. Un message détourné, avec plus ou moins d'humour, par les internautes.

Quand ça se bouscule pour jouer dans un nouvel épisode de Kaamelott

J'ai l'impression qu'il y a trop d'acteurs pour jouer Perceval dans ce nouvel épisode de Kaamelott pic.twitter.com/anRWeRXedB — Arthur Charpentier (@freakonometrics) August 25, 2019

Quand Eric Woerth refait son apparition

Quand Justin Trudeau est éliminé

- Les villageois se réveillent. Justin désolé t'as été tué pendant la nuit... pic.twitter.com/NfY50fcWGb — Jean-Moundir (@supermegadrivin) August 25, 2019

Quand vous êtes chanceux en amour

❤️G7 de l'amour❤️



BRAVO ! Vous avez gagné une nuit de sexe torride avec l'un des membres du G7 !



Arretez le gif pour savoir qui sera votre partenaire d'un soir : pic.twitter.com/UOaGbJh4gJ — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) August 25, 2019

Quand Thatcher et la croissance sont convoquées