Anti-G7 : "gilets jaunes", altermondialistes, écologistes et féministes défilent à Hendaye

Un cortège bariolé de plusieurs milliers de personnes se forme dans la matinée de samedi 24 août, à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un rassemblement aux couleurs altermondialistes, écologistes ou encore féministes. Mais avec un seul cri de ralliement : "non au G7 et pour un autre monde". "Ce putain de capitalisme on veut le foutre en l'air et il sont tous là. Il y a 7 personnes qui représentent exactement le capitalisme qu'on veut foutre en l'air", s'insurge une militante du cortège, devant les caméras de France Télévisions.

Les "gilets jaunes" présents

Les effigies des 7 chefs d'États sont brandis au milieu de la foule sous forme de marionnettes géantes. Un symbole pour les manifestants du contre-G7 venus de plusieurs pays. Des dizaines de "gilets jaunes" ont aussi rejoint la contestation. En tête de cortège, l'une des figures du mouvement, Geneviève Legay, blessée lors d'une manifestation à Nice en mars dernier. "Un autre monde est possible. Un monde plus humain, plus écologique. Et puis, la crise climatique est là, il faut s'en occuper quand même. Donc, on ne peut pas rentrer chez nous et puis ne plus rien faire", clame la porte-parole d'Attac 06.

