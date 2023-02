Séisme en Turquie et en Syrie : la détresse des survivants, qui attendent encore de l'aide

Alors que les températures sont glaciales, de nombreux survivants du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie passent leurs nuits dehors.

Jeudi 9 février, les secouristes ont découvert encore quelques survivants en Turquie et en Syrie, malgré la violence du séisme. Au fond d'une galerie creusée par des sauveteurs, une jambe apparaît : une fillette est extraite vivante. Parfois, ce sont les rescapés eux-mêmes qui guident les secouristes. Après quatre jours sans nouvelle de leurs proches, alors que les températures sont glaciales, ils sont de plus en plus nombreux à s'être fait une raison.



"On a perdu espoir"

"On est le quatrième jour. On a perdu espoir, ils sont piégés sous les décombres", déplore un homme. En Turquie, beaucoup de survivants attendent encore de l'aide. Ils vont passer une nouvelle nuit dehors. En Syrie, la situation est encore plus difficile. Un barrage s'est rompu à cause du séisme, noyant tout un village. Dans les zones tenues par les rebelles, le régime de Bachar al-Assad n'envoie aucune aide.